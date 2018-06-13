Ранее он занимал должность замдиректора по маркетингу.

Ижевск. Удмуртия. Владимира Дмитриева назначили и.о. гендиректора Концерна «Калашников» в Ижевске в среду, 13 июня. Как сообщает пресс-служба предприятия, ранее он занимал должность заместителя генерального директора по маркетингу и продажам.

Напомним, бывший руководитель концерна Алексей Криворучко перешёл на работу в Минобороны России.

«Нашим приоритетом остается повышение эффективности операционной деятельности всех предприятий входящих в концерн, увеличение объемов производства и прибыли от продаж, а также разработка и вывод на рынок новых перспективных изделий гражданского и военного назначения», - прокомментировал Владимир Дмитриев.

Наша справка:

Владимир Дмитриев родился 5 августа 1978 года в Москве. Первое высшее образование получил в Академии ФСБ РФ по специальности «прикладная математика», второе высшее - во Всероссийском заочном финансово-экономическом институте по специальности «финансовый менеджмент».

С 2004 по 2011 годы занимал руководящие посты в департаментах планирования продаж, ценообразования и маркетинговой стратегии «Toyota Motor Russia».

В 2012 году - директор по маркетингу и продажам бренда Lexus в России.

2012 - 2015 годы - директор по маркетингу бренда Nissan в России, Украине, Казахстане и Беларуси.

В 2016 - 2018 годах - директор по маркетингу, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам Концерна «Калашников».