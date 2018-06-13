Гендиректора ижевского концерна «Калашников» назначили замминистра обороны

Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Москва. Россия. Президент России Владимир Путин назначил гендиректора ижевского концерна «Калашников» Алексея Криворучко заместителем министра обороны. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Криворучко Алексея Юрьевича заместителем министра обороны Российской Федерации», - говорится в документе.

В указе сказано, что он вступает в силу 13 июня.

Напомним, ранее топ-менеджер концерна передал свою долю акций в доверительное управление.