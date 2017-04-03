Иван Маринин предложил муниципалитетам Удмуртии выкупать жилье для переселенцев на вторичном рынке

По словам министра энергетики, ЖКХ и госрегулирования, в дальнейшем нужно рассмотреть вопрос о заключении договора между администрацией муниципалитета и экспертной организацией, которая будет осуществлять технический надзор объекта.

Ижевск. Удмуртия. Иван Маринин предложил муниципалитетам Удмуртии выкупать жилье для переселенцев из аварийных домов на вторичном рынке. По словам министра энергетики, ЖКХ и госрегулирования, в дальнейшем нужно рассмотреть вопрос о заключении договора между администрацией муниципалитета и экспертной организацией, которая будет осуществлять технический надзор объекта.

«Я бы хотел внести предложение, чтобы при реализации указанной программы в дальнейшем администрации должны в обязательном порядке заключать договор на технадхзор с экспертной организацией. Такой организацией может стать управление капитального строительства правительства Удмуртии», - сказал Маринин.

По словам министра, в 2017 году в рамках программы планируется переселить более 2 тыс. человек из 158 домов.

«Уже переселено 497 человек из 186 помещений. Полностью завершили мероприятия в рамках программы Кезский, Увинский и Камбарский районы, но есть и аутсайдеры», - пояснил Маринин.

Отметим, что по реализации программы Удмуртия находится на 34 месте по стране и на 4 позиции среди регионов ПФО.