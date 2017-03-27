Логистический центр хотят построить в порту Камбарка в рамках соглашения с корпорацией из Китая

Всего китайская сторона рассматривает 3 варианта сотрудничества с Удмуртией: торговля, туризм и АПК.

Ижевск. Удмуртия. В порту Камбарка может появиться логистический центра в рамках сотрудничества с корпорацией «Гуантонг» из Китая. Об этом журналистам рассказала руководитель агентства инвестиционного развития Римма Бякова после рабочей встречи с представителями зарубежной стороны.

По ее словам, данное направление в сотрудничестве новое и ранее оно не обговаривалось.

«Это создание и вхождение в создание логистического центра в пору Камбарка. Вчера состоялась встреча с директором порт Камбарка. Мы знаем, что порт сегодня принадлежит «Мечелу». «Мечел-Транс» также заинтересованы», - отметила Бякова.

Кроме того, корпорацию «Гуантонг» интересует сотрудничество в АПК: животноводство и растениеводство. Подробности пока не уточняются.

Напомним, что в октябре 2016 года Удмуртия подписала соглашение с китайской корпорацией «Гуантонг» и «Фондом «Дом Русско-Китайской дружбы». Была составлена дорожная карта с двумя основными направлениями: создание торговой площадки в Завьяловском районе и туристического маршрута. Региональное министерство культуры разработало программу для туристов на 7-8 часов.

«Уже с июля месяца императорский поезд он будет запущен. 8 часов в Удмуртской Республике китайские туристы будут иметь возможность познакомиться с достопримечательностями Удмуртской Республики», - сказала Римма Бякова.

На первом этапе туристов из Китая привезут на 4 прицепных вагонах. Дальше, если все состоится, то туристическую программу могут продлить до 7 дней.

«На сегодняшний день объекты у нас вошли в городе Ижевске: это Свято-Михайловский собор с полной его историей, как он образовался и в последующем, как мы его восстанавливали. Это, естественно, национальный музей, музей Калашникова и полная обзорная экскурсия по городу с историей основания пруда, так как китайскому туристу это довольно интересно и с показом на Ижевский автозавод», - рассказал заместитель министра культуры и туризма Удмуртии Денис Утробин.

Также есть перспективы появления зимнего отдыха: охота и рыбалка.