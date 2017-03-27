  • $ 57.42 ↓
  • € 61.86 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Логистический центр хотят построить в порту Камбарка в рамках соглашения с корпорацией из Китая

      15:30, 27 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      15:30, 27 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      183
      0
      #бизнес\n#Ижевск\n#Камбарка\n#торговля\n#Удмуртия\n#сотрудничество
      183
      0

      Всего китайская сторона рассматривает 3 варианта сотрудничества с Удмуртией: торговля, туризм и АПК.  

      Ижевск. Удмуртия. В порту Камбарка может появиться логистический центра в рамках сотрудничества с корпорацией «Гуантонг» из Китая. Об этом журналистам рассказала руководитель агентства инвестиционного развития Римма Бякова после рабочей встречи с представителями зарубежной стороны.

      По ее словам, данное направление в сотрудничестве новое и ранее оно не обговаривалось.

      «Это создание и вхождение в создание логистического центра в пору Камбарка. Вчера состоялась встреча с директором порт Камбарка. Мы знаем, что порт сегодня принадлежит «Мечелу». «Мечел-Транс» также заинтересованы», - отметила Бякова.

      Кроме того, корпорацию «Гуантонг» интересует сотрудничество в АПК: животноводство и растениеводство. Подробности пока не уточняются.

      Напомним, что в октябре 2016 года Удмуртия подписала соглашение с китайской корпорацией «Гуантонг» и «Фондом «Дом Русско-Китайской дружбы». Была составлена дорожная карта с двумя основными направлениями: создание торговой площадки в Завьяловском районе и туристического маршрута. Региональное министерство культуры разработало программу для туристов на 7-8 часов.

      «Уже с июля месяца императорский поезд он будет запущен. 8 часов в Удмуртской Республике китайские туристы будут иметь возможность познакомиться с достопримечательностями Удмуртской Республики», - сказала Римма Бякова.

      На первом этапе туристов из Китая привезут на 4 прицепных вагонах. Дальше, если все состоится, то туристическую программу могут продлить до 7 дней.

      «На сегодняшний день объекты у нас вошли в городе Ижевске: это Свято-Михайловский собор с полной его историей, как он образовался и в последующем, как мы его восстанавливали. Это, естественно, национальный музей, музей Калашникова и полная обзорная экскурсия по городу с историей основания пруда, так как китайскому туристу это довольно интересно и с показом на Ижевский автозавод», - рассказал заместитель министра культуры и туризма Удмуртии Денис Утробин.

      Также есть перспективы появления зимнего отдыха: охота и рыбалка. 

      15:30, 27 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      183
      0
      #бизнес\n#Ижевск\n#Камбарка\n#торговля\n#Удмуртия\n#сотрудничество
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа