Шарканский район Удмуртии и Бардымский район Пермского края начнут более тесно сотрудничать

Шаркан. Удмуртия. Глава Шарканского района Удмуртии Василий Муклин и глава Бардымского муниципального округа Пермского края Халиль Алапанов подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом в соцсетях сообщил сам Василий Муклин.

«Встреча с Халилем Газбулловичем оказалась очень продуктивной и интересной. Прекрасно встретили красивые, замечательные жители в национальных костюмах и угостили по традиции вкусным традиционным блюдом чак-чак. Основная цель моего визита — сотрудничество и обмен опытом и практиками в развитии территорий. Поговорили об участии в Нацпроектах и Госпрограммах, особое внимание уделили вопросам развития территорий, образования и спорта. Я был впечатлен их интересными идеями, и у них действительно есть чему поучиться», — отметил руководитель Шарканской земли.

Василий Муклин подчеркнул, что подписанное соглашение о сотрудничестве отразит на практике новый этап взаимодействия муниципалитетов и станет толчком к реализации совместных проектов.

«Как говорит глава Халиль Алапанов, верю, что это соглашение создаст прочную основу для развития территорий, обмена опытом и передачи лучших практик, что в свою очередь способствует улучшению качества жизни жителей обоих районов. Я выражаю огромную благодарность моему другу Халилю Газбулловичу за тёплый прием и организацию встречи!» — подытожил глава Шарканского района.