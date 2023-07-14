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Районы Удмуртии и Татарстана начинают совместную работу по развитию территорий

08:30, 14 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Районы Удмуртии и Татарстана начинают совместную работу по развитию территорий
08:30, 14 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
679
0
#Юкаменское\n#Удмуртия\n#Татарстан\n#сотрудничество
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
679
0

Соглашение заключено между Юкаменским районом Удмуртии и Кукморским районом Татарстана.

Ижевск. Удмуртия. Юкаменский район Удмуртии и Кукморский район Татарстана заключили соглашение о сотрудничестве двух муниципалитетов. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства Удмуртии.

12 июля делегаты Юкаменского района посетили Кукморский район. Так же было подписано соглашение.

Почти 20% граждан, проживающих в Юкаменском районе, являются татарами. В Кукморском районе живёт около 7 тыс. удмуртов — треть от всего Удмуртского населения Татарстана. В этих районах проводятся и татарские и удмуртские праздники.

Муниципалитеты будут обмениваться опытом в сфере сельского хозяйства и молочного скотоводства, сотрудничать в развитии туризма, культуры, благоустройства, молодёжной политики, образования и спорта. В планах также привлекать в районы внебюджетные средства и вести проектную деятельность.

Скоро будет создан перспективный план совместных мероприятий и отмечены перспективные точки сотрудничества.

08:30, 14 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
679
0
#Юкаменское\n#Удмуртия\n#Татарстан\n#сотрудничество