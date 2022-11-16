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Ветеранам боевых действий могут предоставить ранний выход на пенсию

11:03, 16 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
Ветеранам боевых действий могут предоставить ранний выход на пенсию
11:03, 16 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
79
0
#Госдума\n#депутаты\n#инициативы\n#законопроект\n#военные\n#инвалиды\n#пенсии\n#льготы\n#спецоперация\n#ветераны
Фото: vk.com/rt_russian
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Законопроект об этом подготовили в Госдуме.

Москва. Отпускать на пенсию ветеранов боевых действий предложили на 5 лет раньше в Госдуме. Как сообщает RT, законопроект поступит на рассмотрение депутатов 16 ноября.

В случае принятия документа, срок выхода на заслуженный отдых для ветеранов-мужчин будет установлен не в 65 лет, а в 60, для женщин — в 55, а не в 60 лет. Страховой стаж при этом должен составлять не менее 20 у мужчин и 15 у женщин, вместо 25 и 20 соответственно.

Также депутаты хотят уменьшить размер страхового стажа, необходимого для права на досрочное назначение страховой пенсии, в случае получения инвалидности после боевого ранения. 

11:03, 16 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
79
0
#Госдума\n#депутаты\n#инициативы\n#законопроект\n#военные\n#инвалиды\n#пенсии\n#льготы\n#спецоперация\n#ветераны