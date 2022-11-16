Ветеранам боевых действий могут предоставить ранний выход на пенсию

Москва. Отпускать на пенсию ветеранов боевых действий предложили на 5 лет раньше в Госдуме. Как сообщает RT, законопроект поступит на рассмотрение депутатов 16 ноября.

В случае принятия документа, срок выхода на заслуженный отдых для ветеранов-мужчин будет установлен не в 65 лет, а в 60, для женщин — в 55, а не в 60 лет. Страховой стаж при этом должен составлять не менее 20 у мужчин и 15 у женщин, вместо 25 и 20 соответственно.

Также депутаты хотят уменьшить размер страхового стажа, необходимого для права на досрочное назначение страховой пенсии, в случае получения инвалидности после боевого ранения.