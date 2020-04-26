Росстат: реальные доходы россиян сократились на 0,2%

Речь идет о данных за первый квартал 2020 года.

Москва. Россия. Реальные доходы россиян в период с января по март 2020 года сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вести.ру отмечают, что в третьем квартале 2019 года доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизилась до 12% против 12,5% в 2018 году.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин рассказал, что в рамках антикоронавирусных мер было решено повысить пособия по безработице. Дополнительные выплаты также получают безработные, у которых есть дети (по 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка).

Снижение уровня бедности в России является одной из целей указа президента Российской Федерации Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», подписанного в мае 2018 года. Ожидается, что к 2024 году уровень бедности в России должен снизиться до 6,6%.