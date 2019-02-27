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Изъятого у наркодилера тигренка передадут в зоопарк Казани

12:55, 27 февраля, 2019
Дарья Снидкова
12:55, 27 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#наркотики\n#Татарстан\n#зоопарк\n#тигры
Фото: pxhere.com
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Распоряжение дал президент Татарстана.

Казань. Татарстан. Тигренка, которого нашли силовики у наркодилера в Татарстане, передадут в казанский зоопарк. Такое поручение дал президент республики Рустам Минниханов, пишет «Интерфакс».

«Тигренка уже везут в Казань для размещения в зооботсад, где его возьмут под опеку», - сообщили в пресс-службе главы.

Ранее сообщалось, что силовики ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона. Отмечается, что лаборатория располагалась в подсобке офиса благотворительного фонда.

У задержанного организатора незаконного бизнеса нашли и изъяли 150 тыс. рублей, а также тигренка.

12:55, 27 февраля, 2019
Дарья Снидкова
90
0
#наркотики\n#Татарстан\n#зоопарк\n#тигры

 

 

 


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