Изъятого у наркодилера тигренка передадут в зоопарк Казани

Распоряжение дал президент Татарстана.

Казань. Татарстан. Тигренка, которого нашли силовики у наркодилера в Татарстане, передадут в казанский зоопарк. Такое поручение дал президент республики Рустам Минниханов, пишет «Интерфакс».

«Тигренка уже везут в Казань для размещения в зооботсад, где его возьмут под опеку», - сообщили в пресс-службе главы.

Ранее сообщалось, что силовики ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона. Отмечается, что лаборатория располагалась в подсобке офиса благотворительного фонда.

У задержанного организатора незаконного бизнеса нашли и изъяли 150 тыс. рублей, а также тигренка.