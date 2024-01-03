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Жители Москвы выбрали имя панде из местного зоопарка

18:10, 03 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Жители Москвы выбрали имя панде из местного зоопарка
18:10, 03 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
51
0
#зоопарк\n#Россия\n#панды
Фото: unsplash.com (Сид Балачандран)
51
0

4-месячную малышку назвали Катюша.

Москва. Панде из московского зоопарка местные жители выбрали имя. В голосовании за выбор имени приняли участие более 380 тысяч человек. Об этом пишет «МИР24», ссылаясь на мэра города Сергея Собянина.

Всего было 10 вариантов имени, среди которых лидерами стали: Маша, Мо Мо и Катюша. По итогу победителем стала «Катюша» — за это имя проголосовало 29%.

Сейчас Катюше уже 4 месяца, она весит почти 9 кг, а её длина вместе с хвостом составляет 79,5 сантиметров.

Напомним, она оказалась первой пандой в истории, родившейся в  российских зоопарках.

18:10, 03 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
51
0
#зоопарк\n#Россия\n#панды