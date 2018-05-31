Единый реестр проблемных новостроек может появиться в России

Базу долгостроев разрабатывают в Минстрое.

Москва. Единый реестр проблемных жилых объектов может появиться в России. Соответствующую базу долгостроев разрабатывает Минстрой совместно с госкорпорацией «Дом. РФ», пишут «Известия».

Планируется, что реестр будет оформлен в виде единой карты объектов, кликнув по которым можно получить все сведения о таких новостройках. Так, в полноценный реестр планируют включить паспорта домов, в частности, всю характеристику долгостроев.

В том числе, количество этажей, площадь, число квартир и т.п. Документы при этом предлагается сопровождать фотографиями, информацией о застройщике, этапе строительства и количестве дольщиков.

При этом в первую очередь реестр будет предназначаться для возможных инвесторов. Предполагается, что единая карта долгостроев расскажет им об экономической привлекательности недостроенных домов.

Отмечается, что на данный момент в России проблемными считаются 842 объекта недвижимости. Среди лидеров по долгостроям первую позицию занимает Ростовская область. За ней идет Краснодарский край и Самарская область.