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Единый реестр проблемных новостроек может появиться в России

12:15, 31 мая, 2018
Александра Бобрович
12:15, 31 мая, 2018
Александра Бобрович
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#инвестиции\n#строительство\n#недвижимость\n#Россия\n#Минстрой
Фото: pixabay.com
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Базу долгостроев разрабатывают в Минстрое.

Москва. Единый реестр проблемных жилых объектов может появиться в России. Соответствующую базу долгостроев разрабатывает Минстрой совместно с госкорпорацией «Дом. РФ», пишут «Известия».  

Планируется, что реестр будет оформлен в виде единой карты объектов, кликнув по которым можно получить все сведения о таких новостройках. Так, в полноценный реестр планируют включить паспорта домов, в частности, всю характеристику долгостроев.

В том числе, количество этажей, площадь, число квартир и т.п. Документы при этом предлагается сопровождать фотографиями, информацией о застройщике, этапе строительства и количестве дольщиков.  

При этом в первую очередь реестр будет предназначаться для возможных инвесторов. Предполагается, что единая карта долгостроев расскажет им об экономической привлекательности недостроенных домов.  

Отмечается, что на данный момент в России проблемными считаются 842 объекта недвижимости. Среди лидеров по долгостроям первую позицию занимает Ростовская область. За ней идет Краснодарский край и Самарская область.

12:15, 31 мая, 2018
Александра Бобрович
213
0
#инвестиции\n#строительство\n#недвижимость\n#Россия\n#Минстрой

 

 

 


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