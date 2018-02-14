Кроме того, им хотят предоставить бесплатную юридическую помощь.

Москва. Сотрудников госкомпаний, сдавших коррупционеров, защитят от увольнений. Кроме того, им хотят предоставить бесплатную юридическую помощь.

Как пишут Известия.ру, комитет по безопасности и противодействию коррупции Госдумы внес поправки в законопроект, защищающий тех, кто сообщил о взятках в госучреждениях и компаниях.

Речь идет об инициативе, выдвинутой правительством России в октябре 2017 года. Тогда российский парламент одобрил документ в первом чтении, но указал на ряд недостатков и попросил его доработать.

Сейчас отредактированный вариант, кроме полной конфиденциальности, дает сдавшим коррупционеров право на бесплатную юридическую помощь и иммунитет от увольнения на два года.

Кроме того, предлагается запретить работодателям понижать их в должности. При этом, если информаторы совершат какой-либо дисциплинарный проступок, наказание им будет выносить только специально созданная комиссия.

По словам замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолия Выборного, под действие документа подпадут сотрудники Центробанка, Пенсионного фонда, фондов социального и обязательного медицинского страхования, а также работники госкорпораций и публично-правовых компаний.

Рассматривать отредактированный вариант законопроекта российский парламент будет в ближайшее время. В том случае если его примут, то поправки внесут в закон «О противодействии коррупции».