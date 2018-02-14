  • $ 58.02 ↓
  • € 71.25 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Сотрудников госкомпаний, сдавших коррупционеров, защитят от увольнений

      10:55, 14 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      10:55, 14 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      1165
      0
      #коррупция\n#защита\n#чиновники\n#взятка\n#Госдума\n#законопроект
      Фото: vk.com
      1165
      0

      Кроме того, им хотят предоставить бесплатную юридическую помощь.

      Москва. Сотрудников госкомпаний, сдавших коррупционеров, защитят от увольнений.  Кроме того, им хотят предоставить бесплатную юридическую помощь.  

      Как пишут Известия.ру, комитет по безопасности и противодействию коррупции Госдумы внес поправки в законопроект, защищающий тех, кто сообщил о взятках в госучреждениях и компаниях.  

      Речь идет об инициативе, выдвинутой правительством России в октябре 2017 года. Тогда российский парламент одобрил документ в первом чтении, но указал на ряд недостатков и попросил его доработать.  

      Сейчас отредактированный вариант, кроме полной конфиденциальности, дает сдавшим коррупционеров право на бесплатную юридическую помощь и иммунитет от увольнения на два года.  

      Кроме того, предлагается запретить работодателям понижать их в должности. При этом, если информаторы совершат какой-либо дисциплинарный проступок, наказание им будет выносить только специально созданная комиссия.   

      По словам замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолия Выборного, под действие документа подпадут сотрудники Центробанка, Пенсионного фонда, фондов социального и обязательного медицинского страхования, а также работники госкорпораций и публично-правовых компаний.  

      Рассматривать  отредактированный вариант законопроекта российский парламент будет в ближайшее время. В том случае если его примут, то поправки внесут в закон «О противодействии коррупции».

      10:55, 14 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      1165
      0
      #коррупция\n#защита\n#чиновники\n#взятка\n#Госдума\n#законопроект

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Прилетевшая в Анталию жительница Удмуртии оказалась на улице без денег

      11:25, 08 февраля, 2018
      36360

      Сын застрявшей в Антальи жительницы Удмуртии вылетит за матерью

      13312
      09:10, 09 февраля, 2018

      Житель Удмуртии погиб при крушении самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний»

      12150
      10:39, 12 февраля, 2018

      Каждый третий заболевший геморрагической лихорадкой в России - из Удмуртии

      9574
      10:53, 08 февраля, 2018

      Гигантскую опухоль мозга успешно удалили врачи из Ижевска

      5637
      08:30, 09 февраля, 2018

      Российский вице-премьер Приходько ответил на обвинения в коррупции

      10:12, 10 февраля, 2018
      2672

      Сотрудников ядерного центра в Сарове заподозрили в добыче биткойнов

      2630
      15:53, 09 февраля, 2018

      Минфин планирует снизить налоговую нагрузку на добросовестных плательщиков

      2624
      19:22, 09 февраля, 2018

      В подмосковном Марьино у мусорного контейнера нашли коробку с новорожденными медвежатами

      2469
      13:52, 09 февраля, 2018

      Эксперты МАК назвали наиболее вероятную причину крушения Ан-148

      2461
      18:49, 13 февраля, 2018

      Голландцы оспаривают эксклюзивное право Лубутена выпускать туфли с красной подошвой

      19:24, 07 февраля, 2018
      2513

      Первую медаль завоевал российский спортсмен на Олимпиаде - 2018

      2317
      17:20, 10 февраля, 2018

      Первое золото Олимпиады-2018 досталось шведской лыжнице

      2191
      16:25, 10 февраля, 2018

      Кнопка «дизлайк» может появиться в соцсети Facebook

      2123
      15:08, 10 февраля, 2018

      SpaceX удачно запустила в космос ракету Falcon Heavy с автомобилем на борту

      2086
      10:12, 07 февраля, 2018

      Мультимедиа

      Алексей Колесник о Сарапульской ТЭЦ и тарифах на тепло

      Алексей Колесник о перспективах блокчейн в Сарапуле

      Удмуртия в минуту: строительство церкви в парке Космонавтов и снос забора из горбыля

      13 февраля, 2018