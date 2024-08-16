Российские военные вернули под контроль село Снагость в Курской области

Снагость. Курская область. Вторгшихся в Курскую область украинских боевиков вытеснили из села Снагость Кореневского района. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Издание сообщает, что ведется зачистка населенного пункта.

Днем ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщал, что противник выбит из села Мартыновка Курской области. В Минобороны эту информацию пока не подтвердили.

Напомним, атаки ВСУ на Курскую область начались в ночь на 6 августа. Они ведутся с использованием дронов, артиллерии, бронетехники и живой силы. Пострадали многие объекты инфраструктуры, жилые дома, мирные жители. Противник временно занял 28 населенных пунктов региона. В области введен режим контртеррористической операции.