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Российские военные вернули под контроль село Снагость в Курской области

12:57, 16 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Российские военные вернули под контроль село Снагость в Курской области
12:57, 16 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
25
0
#Украина\n#Россия\n#Курская область\n#граница\n#СМИ\n#Минобороны\n#военные\n#спецоперация\n#СВО
Фото: vk.com/mil
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Ведется зачистка населенного пункта.

Снагость. Курская область. Вторгшихся в Курскую область украинских боевиков вытеснили из села Снагость Кореневского района. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Издание сообщает, что ведется зачистка населенного пункта. 

Днем ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщал, что противник выбит из села Мартыновка Курской области. В Минобороны эту информацию пока не подтвердили.

Напомним, атаки ВСУ на Курскую область начались в ночь на 6 августа. Они ведутся с использованием дронов, артиллерии, бронетехники и живой силы. Пострадали многие объекты инфраструктуры, жилые дома, мирные жители. Противник временно занял 28 населенных пунктов региона. В области введен режим контртеррористической операции. 

12:57, 16 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
25
0
#Украина\n#Россия\n#Курская область\n#граница\n#СМИ\n#Минобороны\n#военные\n#спецоперация\n#СВО