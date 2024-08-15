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Российские военные зачистили от ВСУ Мартыновку Курской области

13:09, 15 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Российские военные зачистили от ВСУ Мартыновку Курской области
13:09, 15 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
28
0
#Украина\n#Россия\n#Курская область\n#граница\n#нападение\n#военные\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
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Об этом рассказал генерал-майор Апты Алаудинов.

Мартыновка. Курская область. Зачистка села Мартыновка в Курской области завершена, украинских военных на его территории не осталось. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апты Алаудинова.

По словам военного, на одном из участков в Курской области завершается блокирование сил ВСУ. 

Днем ранее Алаудинов сообщал о серьезном ударе по Мартыновке. Противник в результате потерял большое количество техники и живой силы.

Кроме того, в Мартыновке попала в плен группа украинских военнослужащих из 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад, об этом рассказали в пресс-службе Минобороны. Они сдались в населенных пунктах Малая Локня, Мартыновка и Уланок Курской области.

С начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 2,3 тыс. военнослужащих, сообщили ранее в Минобороны России.

13:09, 15 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
28
0
#Украина\n#Россия\n#Курская область\n#граница\n#нападение\n#военные\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация