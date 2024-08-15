Российские военные зачистили от ВСУ Мартыновку Курской области

Мартыновка. Курская область. Зачистка села Мартыновка в Курской области завершена, украинских военных на его территории не осталось. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апты Алаудинова.

По словам военного, на одном из участков в Курской области завершается блокирование сил ВСУ.

Днем ранее Алаудинов сообщал о серьезном ударе по Мартыновке. Противник в результате потерял большое количество техники и живой силы.

Кроме того, в Мартыновке попала в плен группа украинских военнослужащих из 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад, об этом рассказали в пресс-службе Минобороны. Они сдались в населенных пунктах Малая Локня, Мартыновка и Уланок Курской области.

С начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 2,3 тыс. военнослужащих, сообщили ранее в Минобороны России.