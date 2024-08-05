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По подозрению в мошенничестве задержали генерала Минобороны и директора парка «Патриот»

17:36, 05 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
По подозрению в мошенничестве задержали генерала Минобороны и директора парка «Патриот»
17:36, 05 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Следственный комитет\n#Минобороны\n#военные\n#задержание\n#хищения\n#мошенничество
Фото: vk.com/parkpatriot
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Уголовное дело возбуждено по факту хищения бюджетных средств.

Москва. Генерал-майора Владимира Шестерова и директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова задержали по уголовному делу о мошенничестве. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

Генерал-майор Шестеров работал до недавнего времени заместителем начальника главного управления инновационного развития Минобороны России. Парк «Патриот» находится в подмосковной Кубинке, в нем выставляется для обозрения военная техника.

Суд уже заключил Ахмедова под стражу, вопрос об избрании меры пресечения Шестерову решается. 

По версии следствия, задержанные вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и расположенного в нем конгрессно-выставочного центра.

Напомним, 26 июля в Москве задержали бывшего замминистра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова. Его подозревают в причастности к хищению 400 млн рублей при исполнении госконтрактов «Военторга».

17:36, 05 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
82
0
#Следственный комитет\n#Минобороны\n#военные\n#задержание\n#хищения\n#мошенничество