По подозрению в мошенничестве задержали генерала Минобороны и директора парка «Патриот»

Москва. Генерал-майора Владимира Шестерова и директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова задержали по уголовному делу о мошенничестве. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

Генерал-майор Шестеров работал до недавнего времени заместителем начальника главного управления инновационного развития Минобороны России. Парк «Патриот» находится в подмосковной Кубинке, в нем выставляется для обозрения военная техника.

Суд уже заключил Ахмедова под стражу, вопрос об избрании меры пресечения Шестерову решается.

По версии следствия, задержанные вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и расположенного в нем конгрессно-выставочного центра.

Напомним, 26 июля в Москве задержали бывшего замминистра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова. Его подозревают в причастности к хищению 400 млн рублей при исполнении госконтрактов «Военторга».