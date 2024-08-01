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Задержанного руководителя АО «Военторг» доставили в Москву

11:56, 01 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Задержанного руководителя АО «Военторг» доставили в Москву
11:56, 01 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
107
0
#Москва\n#полиция\n#МВД\n#задержание\n#контракт\n#гособоронзаказ\n#Минобороны\n#хищения
Фото: pxhere.com
107
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Главу компании подозревают в хищении 400 млн рублей при выполнении заказов Минобороны.

Москва. Подозреваемого в хищении бюджетных средств при исполнении госконтрактов главу АО «Военторг» доставили в Следственный департамент МВД России. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк. 

Возбуждено уголовное дело, общая сумма похищенного в результате завышения цены на продукцию для армии могла составить более 400 млн рублей. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы, передает ИА «Регнум».

В ходе расследования было проведено 64 обыска, изъяты документы, электронные носители информации, мобильные средства связи.

Ранее по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа решением суда был арестован гендиректор Военно-строительной компании Андрей Белков.

11:56, 01 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
107
0
#Москва\n#полиция\n#МВД\n#задержание\n#контракт\n#гособоронзаказ\n#Минобороны\n#хищения