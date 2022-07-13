Эксперты назвали минимальную стоимость семейного отдыха в Турции

Москва. Путевка в Турцию для российской семьи с одним ребенком обойдется минимум в 161 тыс. рублей. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В своих подсчетах специалисты АТОР опирались на данные двух крупных федеральных операторов, работающих на турецком направлении. По их сведениям, средняя цена путевки в Турцию в июле и августе 2022 года на семью из двоих взрослых и одного ребенка составит 3 367 и 3 800 евро (198 и 223,6 тыс. рублей) соответственно. Год назад на отдых такой же семье пришлось бы потратить 102 тыс. рублей в июле и 113 тыс. рублей в августе. Подорожание составило от 95% до 98%.

Еще одна компания называет стоимость недельной поездки в Турцию для двоих взрослых и одного ребенка во второй половине июля в пределах 161 тыс. рублей, или на 25% выше, чем год назад. Таким образом, на рынке имеются более бюджетные предложения, но и они заметно дороже прошлогодних.

Причинами роста цен туроператоры называют недостаток авиарейсов. Даже при резком росте стоимости билетов, мест в самолетах для курортников недостаточно, отмечают в АТОР.