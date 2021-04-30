В России выпущена первая партия вакцины против коронавируса для животных

Препарат разработан по заказу Россельхознадзора.

Москва. В России выпущена первая партия вакцины против COVID-19 для животных. Препарат разработан Федеральным центром охраны здоровья животных по заказу Россельхознадзора, сообщает «Интерфакс».

Объем первой поставки составляет 17 тыс. доз. Партия уже забронирована и в ближайшее время будет отправлена в регионы. Стоимость отечественной COVID-вакцины для четвероногих «Карнивак-Кова» составила 588 рублей.

Как отмечают в Россельхознадзоре, российский рынок активно выражает заинтересованность в приобретении «Карнивак-Кова». Кроме того, интерес к российской вакцине проявили компании из Европы, стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Южной Америки.

Вакцина «Карнивак-Ков» является первым в мире зарегистрированным препаратом против коронавируса у животных. В настоящее время производственные мощности позволяют выпускать в России до 3 млн доз в месяц. В перспективе при необходимости объем может быть увеличен до 5 млн доз.

Доклинические исследования вакцины начались в августе 2020 года. В испытаниях препарата были задействованы норки, кошки, собаки и хорьки, по 130 животных каждого вида. Результаты экспериментов показали эффективность и безопасность новой вакцины.