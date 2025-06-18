Ижевск. Удмуртия. Удмуртия с начала 2025 года в 4,2 раза увеличила экспорт субстрата шампиньонной грибницы в Республику Казахстан по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

С 1 января по 18 июня 2025 года было отправлено 566 тонн субстрата в Казахстан. Только 18 июня Управлением была проконтролирована отправка 20 тонн грибницы.

Лабораторная экспертиза не выявила карантинных вредных организмов, собственнику выдан фитосанитарный сертификат.

Напомним, ранее сообщалось, что из Удмуртии увеличился экспорт шампиньонной грибницы в Беларусь и Киргизию.