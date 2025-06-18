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Удмуртия в четыре раза увеличила экспорт субстрата шампиньонной грибницы в Казахстан

15:00, 18 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Удмуртия в четыре раза увеличила экспорт субстрата шампиньонной грибницы в Казахстан
15:00, 18 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
786
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#грибы\n#удмуртский экспорт\n#Казахстан\n#Россельхознадзор
Источник фото: unsplash.com (Gil Ndjouwou)
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Всего было вывезено 566 тонн данной продукции.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия с начала 2025 года в 4,2 раза увеличила экспорт субстрата шампиньонной грибницы в Республику Казахстан по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

С 1 января по 18 июня 2025 года было отправлено 566 тонн субстрата в Казахстан. Только 18 июня Управлением была проконтролирована отправка 20 тонн грибницы.

Лабораторная экспертиза не выявила карантинных вредных организмов, собственнику выдан фитосанитарный сертификат.

Напомним, ранее сообщалось, что из Удмуртии увеличился экспорт шампиньонной грибницы в Беларусь и Киргизию.

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15:00, 18 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
786
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#грибы\n#удмуртский экспорт\n#Казахстан\n#Россельхознадзор