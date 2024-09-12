В 2024 году из Удмуртии в Казахстан вывезли 1501 саженец ели

Ижевск. Удмуртия. За 8 месяцев 2024 года из Удмуртии в Казахстан увезли 1501 саженец ели. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Для экспорта товара собственник продукции получил 16 фитосанитарных сертификатов. Все саженцы прошли обследования. Лабораторные анализы показали, что в продукции нет карантинных объектов.

Отмечается, что за аналогичный период 2023 года из Удмуртии в Казахстан вывезли 400 саженцев ели.