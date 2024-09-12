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В 2024 году из Удмуртии в Казахстан вывезли 1501 саженец ели

16:20, 12 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В 2024 году из Удмуртии в Казахстан вывезли 1501 саженец ели
16:20, 12 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#бизнес\n#Россельхознадзор
Фото: управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю
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Карантинных объектов не выявили.

Ижевск. Удмуртия. За 8 месяцев 2024 года из Удмуртии в Казахстан увезли 1501 саженец ели. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.  

Для экспорта товара собственник продукции получил 16 фитосанитарных сертификатов. Все саженцы прошли обследования. Лабораторные анализы показали, что в продукции нет карантинных объектов. 

Отмечается, что за аналогичный период 2023 года из Удмуртии в Казахстан вывезли 400 саженцев ели. 

16:20, 12 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
45
0
#Удмуртия\n#бизнес\n#Россельхознадзор