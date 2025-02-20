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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Удмуртия с начала 2025 года экспортировала 156 тонн семян льна, клевера и вики

16:20, 20 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Удмуртия с начала 2025 года экспортировала 156 тонн семян льна, клевера и вики
16:20, 20 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Россельхознадзор\n#удмуртский экспорт\n#Беларусь\n#сельское хозяйство
Источник фото: unsplash.com (David Gabrielyan)
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Сельхозпродукция отправилась в Беларусь и Корею.

Ижевск. Удмуртия. С начала 2025 года из Удмуртии в Корею и Беларусь отправлено 156 тонн семян льна, клевера и вики. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Так, только 18 февраля управление проконтролировало отправку 22 тонн семян вики в Беларусь. Данные семена используются для промышленной переработки.

«В ходе досмотра был отобран образец и направлен для исследования в Удмуртский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Лабораторная экспертиза показала отсутствие карантинных вредных организмов. По итогу досмотра и на основании заключения о карантинном фитосанитарном состоянии собственнику продукции выдан фитосанитарный сертификат», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что за аналогичный период в 2024 году данные семена из Удмуртии не отправлялись.

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16:20, 20 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
60
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Россельхознадзор\n#удмуртский экспорт\n#Беларусь\n#сельское хозяйство