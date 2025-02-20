Ижевск. Удмуртия. С начала 2025 года из Удмуртии в Корею и Беларусь отправлено 156 тонн семян льна, клевера и вики. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Так, только 18 февраля управление проконтролировало отправку 22 тонн семян вики в Беларусь. Данные семена используются для промышленной переработки.

«В ходе досмотра был отобран образец и направлен для исследования в Удмуртский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Лабораторная экспертиза показала отсутствие карантинных вредных организмов. По итогу досмотра и на основании заключения о карантинном фитосанитарном состоянии собственнику продукции выдан фитосанитарный сертификат», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что за аналогичный период в 2024 году данные семена из Удмуртии не отправлялись.