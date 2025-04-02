Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии напомнили о недопустимости сжигания сухой травы на сельхозучастках. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Весной многие прибегают к выжиганию сухой травы, как к самому дешёвому способу очистки своих территорий. Однако большинство людей не понимают, к чему это может привести.

«При столь мощном пирогенном процессе биопродуктивность сенокосов снижается, а видовой состав трав меняется и обедняется. Травяные палы приводят к заметному снижению плодородия почвы», – предупреждают в Управлении Россельхознадзора.

В почве сгорает мёртвое органическое вещество, которое образуется из частей отмирающих растений и сухой травы. При сокращении этого вещества снижается качество почвы и, соответственно, плодородие участка. Кроме того, после пожара земля может зарасти сорняком.

Другая опасность – возникновение пожара. При неблагоприятных условиях огонь может перекинуться на деревья и кустарники, а также на строения.

«В соответствии с Правилами противопожарного режима, запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населённых пунктов», – говорится в сообщении.

Разводить костры и использовать открытый огонь на сельхозземлях можно только при соблюдении всех правил пожарной безопасности. Также необходимо согласовать работы с Министерством природных ресурсов и экологии РФ и Министерством сельского хозяйства РФ.