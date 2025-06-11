Ижевск. Удмуртия. Специалисты управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю поделились народными способами эффективной и безопасной борьбы с колорадским жуком у себя в огороде. Методами делится пресс-служба надзорного ведомства.

По словам специалистов, колорадский жук способен за считанные дни уничтожить молодую ботву, тем самым оставить хозяев без урожая картофеля, а самка вредителя за сезон может отложить до тысячи яиц. Для борьбы с ними предлагаются следующие народные способы.

Ручной сбор

Самый старый и надёжный способ защиты своих посадок. Процесс сбора жуков является трудоёмким, но зато позволяет обойтись без химии. Взрослых жуков, их личинки и ярко-оранжевые кладки яиц необходимо аккуратно стряхивать в ёмкость с крепким соляным или мыльным раствором.

Древесная зола

«Древесная зола – мощное и доступное средство, которое колорадский жук не выносит. Она токсична для личинок и отпугивает взрослых особей своим запахом и текстурой. Зола безопасна для почвы при умеренном использовании и даже обогащает её калием, выступая лёгким удобрением. Её можно применять двумя способами: опудривание и опрыскивание раствором», – делятся специалисты Россельхознадзора.

Растения-помощники

Отмечается, что колорадский жук чувствителен к резким запахам, исходящим от некоторых трав и культур. Например, горькая полынь, календула, бархатцы, чеснок, лук, фасоль и белый клевер выделяют фитонциды – вещества, которые отпугивают вредителей.

Ловушки и мульча

«Самый популярный вариант – картофельные приманки. Нарежьте клубни, разложите их небольшими кучками на грядках или закопайте в литровые банки. Ещё один необычный метод – мульчирование свежими опилками», – делятся эксперты.

Колорадский жук не переносит запаха свежей древесины, особенно сосновой и берёзовой. Правда в таком случае опилки нужно обновлять раз в две недели до цветения картофеля.