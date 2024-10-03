Свыше двух миллионов роз допустили в продажу в Удмуртии с начала года

Ижевск. Удмуртия. С начала года в Удмуртии допустили к реализации более 2,7 млн штук срезов гербер и роз. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

С начала 2024 года на территории карантинной зоны Удмуртии досмотрели более 660 тыс. срезов гербер и более двух миллионов срезов роз. Это почти в два раза выше показателя за аналогичный период 2023 года — тогда к реализации допустили 490 тыс. срезов гербер и 960 тыс. срезов роз.

27 сентября сотрудники Управления досмотрели 28 тыс. штук срезов гербер и 72 тыс. штук срезов роз, произведённых в тепличном комплексе, где ранее была установлена карантинная зона по западному цветочному трипсу. Из-за этого вывоз продукции оттуда возможен только при карантинном сертификате.

Лабораторные исследования продукции не выявили карантинных объектов. На срезы выдан сертификат, разрешающий вывоз растений.