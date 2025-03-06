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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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С начала года в Удмуртию поступило более 400 тысяч штук импортных цветов

15:49, 06 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
С начала года в Удмуртию поступило более 400 тысяч штук импортных цветов
15:49, 06 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Россельхознадзор\n#цветы\n#8 марта\n#Женский день
Источник фото: unsplash.com (Shamblen Studios)
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Их привезли из Нидерландов, Эквадора, Италии, Коста-Рики, Мексики.

Ижевск. Удмуртия. Более 400 тыс. штук импортных срезов цветов и горшечных растений были доставлены в Удмуртию с 1 января по 5 марта 2025 года. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Среди цветов 399,9 тыс. штук срезов и 6,5 тыс. штук горшечных растений из Нидерландов, Эквадора, Италии, Коста-Рики, Мексики. В основном в регион завозятся розы, хризантемы, гипсофилы, бегонии, примулы, фаленопсисы.

Сообщается, что в 2025 году поступило цветов на 11% больше, чем за аналогичный период 2024 года — тогда в Удмуртию было завезено 366,8 тыс. штук растений.

После проведения карантинного фитосанитарного контроля продукция была допущена к реализации в магазинах.

Напомним, Удмуртия вошла в число регионов России, являющихся лидерами по выращиванию цветов.

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15:49, 06 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
110
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Россельхознадзор\n#цветы\n#8 марта\n#Женский день