Ижевск. Удмуртия. Более 400 тыс. штук импортных срезов цветов и горшечных растений были доставлены в Удмуртию с 1 января по 5 марта 2025 года. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Среди цветов 399,9 тыс. штук срезов и 6,5 тыс. штук горшечных растений из Нидерландов, Эквадора, Италии, Коста-Рики, Мексики. В основном в регион завозятся розы, хризантемы, гипсофилы, бегонии, примулы, фаленопсисы.

Сообщается, что в 2025 году поступило цветов на 11% больше, чем за аналогичный период 2024 года — тогда в Удмуртию было завезено 366,8 тыс. штук растений.

После проведения карантинного фитосанитарного контроля продукция была допущена к реализации в магазинах.

Напомним, Удмуртия вошла в число регионов России, являющихся лидерами по выращиванию цветов.