Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Indoor-реклама: что это? Лонгрид Симба, Алекс и Диего: львы на арене Цирка Удмуртии Лонгрид Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид

Испорченные продукты нашли в магазинах «Светофор» в Удмуртии

13:05, 24 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Испорченные продукты нашли в магазинах «Светофор» в Удмуртии
13:05, 24 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
272
0
#Удмуртия\n#Россельхознадзор\n#продукты\n#происшествия
Источник фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю
272
0

В свино-говяжьих котлетах был обнаружен фрагмент ДНК-птицы.

Ижевск. Удмуртия. Испорченные продукты и фальсифицированные сливки выявили в магазинах «Светофор» в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Сотрудники управления провели внеплановую проверку сети магазинов. Они обнаружили реализацию куриной колбасы и замороженных крылышек с истекшими сроками годности, а также отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на замороженные котлеты, колбасные изделия и пельмени.

Также был проведен отбор продукции на определение ее качества и безопасности. Исследования показали, что в продаже находились ультрапастеризованные сливки, произведенные в Кемеровской области, которые были фальсифицированы растительными жирами. В свино-говяжьих котлетах из Удмуртии при исследовании специалисты обнаружили фрагмент ДНК-птицы.

Продукция общим весом 690,95 кг изъята из оборота и уничтожена.

В отношении производителя из Кемеровской области информация направлена в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора. Предприниматель будет привлечен к ответственности.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

13:05, 24 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
272
0
#Удмуртия\n#Россельхознадзор\n#продукты\n#происшествия