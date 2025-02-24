Ижевск. Удмуртия. Испорченные продукты и фальсифицированные сливки выявили в магазинах «Светофор» в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Сотрудники управления провели внеплановую проверку сети магазинов. Они обнаружили реализацию куриной колбасы и замороженных крылышек с истекшими сроками годности, а также отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на замороженные котлеты, колбасные изделия и пельмени.

Также был проведен отбор продукции на определение ее качества и безопасности. Исследования показали, что в продаже находились ультрапастеризованные сливки, произведенные в Кемеровской области, которые были фальсифицированы растительными жирами. В свино-говяжьих котлетах из Удмуртии при исследовании специалисты обнаружили фрагмент ДНК-птицы.

Продукция общим весом 690,95 кг изъята из оборота и уничтожена.

В отношении производителя из Кемеровской области информация направлена в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора. Предприниматель будет привлечен к ответственности.