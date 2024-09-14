Граховский пищекомбинат «забыл» добавить говядину в производимую колбасу

Грахово. Удмуртия. В свино-говяжьей колбасе в Удмуртии не обнаружили говядину. Как сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, в Граховском районе УР потребительское общество выработало 60 кг колбасы из сырья не соответствующего виду произведенной продукции.

В сентябре 2024 года специалистами Управления в ходе мониторинга системы «Меркурий» выявлены нарушения правил при организации работы по оформлению электронных ветеринарных сопроводительных документов допущенные ПО Граховский пищекомбинат, осуществляющим деятельность по производству полуфабрикатов в Граховском районе Удмуртии.

9 сентября Общество выработала 60 кг колбасы из свинины и говядины из сырья свинина котлетная, что не соответствует виду произведённой продукции (говядина в составе списанного сырья отсутствует) и не даёт возможности обеспечения прослеживаемости сырья при производстве данной продукции, не позволяет подтвердить его безопасность в ветеринарно-санитарном отношении и эпизоотическое благополучие мест его выхода. Продукция была реализована в торговые сети районных потребительских обществ Удмуртии.

Выявленный факт свидетельствует о нарушении целого пакета документов: Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях, Закона РФ «О ветеринарии», Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов», требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции».

12 сентября Управлением Обществу объявлено предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства, уполномоченному лицу направлено предупреждение в ФГИС «Ветис. Паспорт».