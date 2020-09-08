И тишина: россиянам объяснили, с какой целью звонят и молчат

Назойливых обзвонщиков вывели на чистую воду в Роскачестве.



Москва. В Роскачестве раскрыли цели звонков без ответа, которые стали часто получать владельцы сотовых телефонов. Как правило, цель таких обзвонов – набор или актуализация базы контактных абонентов, пишут «Известия» со ссылкой на «Прайм».

Как объяснила агентству сотрудник Роскачества Алеся Боровикова, в случае ответа на звонок робот заносит номер в список активных. Зачастую ему нужно только это. Иногда после голосового ответа начинает воспроизводиться рекламное объявление.

Обычно граждане сами дают согласие на такие звонки, когда заключают договор с банком, оператором сотовой связи или магазином.

Алеся Боровикова предупредила, что программами по обзвону на предмет выявления людей, готовых говорить с незнакомцами, активно пользуются не только продавцы и банковские служащие, но также телефонные аферисты.

В случае ответа на звонок с незнакомого номера на разговорчивого абонента могут выйти мошенники, которые попытаются узнать номер и пароль его банковской карты или иную информацию, позволяющую похитить деньги.

Добавим, специалисты категорически не советуют перезванивать на незнакомые номера – со счета на балансе сотового оператора может исчезнуть круглая сумма.