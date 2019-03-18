Сканеры для просвечивания вагонов установят на Крымском мосту

Технология позволит распознавать тип груза и массу.

Москва. На подходах к Крымскому мосту установят сканеры для просвечивания вагонов. Об этом пишет RT со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал директор по производству компании «Скантроник Системс» Сергей Симочко, технология позволит распознавать материалы по эффективному атомному номеру и оценивать массу груза с погрешностью до 10%.

Досмотр будет проводиться прямо во время движения состава.

В России такой комплекс заработал в России впервые в 2018 году в пункте пропуска Забайкальск.

В настоящее время на подходах к мосту возводят два таких комплекса для обеспечения транспортной безопасности, отмечает РБК.