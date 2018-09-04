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Три крымских поселка вошли в рейтинг самых дорогих мест отдыха

12:33, 04 сентября, 2018
Анна Торхова
12:33, 04 сентября, 2018
Анна Торхова
1210
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#отдых\n#туризм\n#Крым\n#Россия\n#Краснодарский край\n#туристы
Фото: wikipedia.org
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На первом месте оказалось село Джанхот в Краснодарском крае.

Москва. Эксперты назвали самые дорогие в России курортные поселки лета 2018 года. В список вошли три крымских места отдыха и семь кубанских, пишут РИА «Новости» со ссылкой на Tvil.ru.

Дороже всех жилье туристам обошлось в селах Джанхот и Криница в Краснодарском крае. На третьем месте оказалось село Бжид, входящее в Джубгу.

Далее одним из самых недешевых признали село Прибрежное в Сакском районе Крыма.

Затем – Тамань в Темрюкском районе Краснодарского края, хутор Бетта в Геленджике, село Андреевка вблизи Севастополя, Мисхор в Крыму.

Замкнули десятку село Дивноморское в Краснодарском крае, входящее в Геленджик и поселок Шепси в Туапсинском районе.

В поселках Крыма на аренду жилья туристы тратили примерно от 2,9 до 3,5 тыс. рублей, на курортах Кубани – от 2,9 до 5,4 тыс. рублей за сутки.

12:33, 04 сентября, 2018
Анна Торхова
1210
0
#отдых\n#туризм\n#Крым\n#Россия\n#Краснодарский край\n#туристы

 

 

 


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