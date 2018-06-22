Автовладельцев без ОСАГО начнут штрафовать в Москве по показаниям видеокамер

Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков.

Москва. Хозяева машин, на которые не оформлены полисы автогражданской ответственности, будут получать «письма счастья». Эксперимент стартует в Москве, вероятнее всего, с сентября 2018 года, сообщает РБК со ссылкой на исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцева.

Он рассказал, что сейчас идет согласование с ГИБДД. Дорожная полиция должна обеспечить свести к минимуму ошибки, чтобы не штрафовать владельцев застрахованных машин.

В итоге картина будет выглядеть так. Единожды попавший в поле зрения камер водитель машины без «автогражданки» будет штрафоваться на 800 рублей всякий раз, когда вновь окажется под наблюдением видеофиксаторов – и так вплоть до оформления полиса.

Кстати, от 5% до 10% автомобилей в России сейчас не застрахованы.