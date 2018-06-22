play
pause
  • $ 63.79 ↑
  • € 73.69 ↑

Автовладельцев без ОСАГО начнут штрафовать в Москве по показаниям видеокамер

17:37, 22 июня, 2018
Евгений Кандаков
17:37, 22 июня, 2018
Евгений Кандаков
568
0
#авто\n#ГИБДД\n#страхование\n#штрафы\n#полис ОСАГО
Фото: pixabay.com
568
0

Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков.  

Москва. Хозяева машин, на которые не оформлены полисы автогражданской ответственности, будут получать «письма счастья». Эксперимент стартует в Москве, вероятнее всего, с сентября 2018 года, сообщает РБК со ссылкой на исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцева.   

Он рассказал, что сейчас идет согласование с ГИБДД. Дорожная полиция должна обеспечить свести к минимуму ошибки, чтобы не штрафовать владельцев застрахованных машин.   

В итоге картина будет выглядеть так. Единожды попавший в поле зрения камер водитель машины без «автогражданки» будет штрафоваться на 800 рублей всякий раз, когда вновь окажется под наблюдением видеофиксаторов – и так вплоть до оформления полиса. 

Кстати, от 5% до 10% автомобилей в России сейчас не застрахованы.

17:37, 22 июня, 2018
Евгений Кандаков
568
0
#авто\n#ГИБДД\n#страхование\n#штрафы\n#полис ОСАГО

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Фигуристка Ирина Слуцкая рассказала жителям Удмуртии о борьбе с диабетом

13:58, 15 июня, 2018
30316

Жители Удмуртии сообщили о НЛО

9656
09:55, 17 июня, 2018

Уроженка Удмуртии фигуристка Загитова выступит на Japan Open в составе сборной Европы

7368
15:20, 15 июня, 2018

В Удмуртии два человека погибли при столкновении грузовика и легковушки

6498
15:44, 19 июня, 2018

Жителей Удмуртии предупредили о сильных дождях

5838
14:34, 19 июня, 2018

Российские профсоюзы предложили смягчить повышение пенсионного возраста для женщин

14:26, 17 июня, 2018
12987

Правительство России может смягчить пенсионную реформу

3546
10:49, 16 июня, 2018

Ребенок погиб после нападения собаки в Коломне

3207
17:35, 18 июня, 2018

Владимир Путин может вновь обратиться к Федеральному собранию до конца 2018 года

2541
12:56, 20 июня, 2018

Уругвайские футболисты победили египтян в матче Чемпионата мира-2018 в Екатеринбурге

2271
18:40, 15 июня, 2018

Питон проглотил пожилую женщину в Индонезии

13:38, 16 июня, 2018
91264

Драгоценные камни падают с неба на жителей Гавайских островов

2879
15:48, 15 июня, 2018

Ученые: животные переходят на ночной образ жизни из страха перед людьми

2449
16:45, 16 июня, 2018

Кристина Агилера под видом уличного музыканта спела в метро Нью-Йорка

2445
19:30, 16 июня, 2018

В Германии задержали руководителя компании Audi

2242
15:39, 18 июня, 2018

Мультимедиа

Приостановлен монтаж асфальтосмесительной установки в Удмуртии

Удмуртия в минуту: главные новости недели

Акция «Свеча памяти»