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      Ассоциация туроператоров представила самые популярные направления летнего туризма в России

      13:12, 07 августа, 2017
      Новичок
      13:12, 07 августа, 2017
      Новичок
      197
      0
      #отдых\n#Сочи\n#исследования\n#туристы\n#море
      Фото: pixabay.com
      197
      0

      Первую строчку рейтинга занял регион Большого Сочи.

      Москва. АТОР опубликовала рейтинг самых популярных направлений внутреннего организованного туризма в России. Согласно данным исследования, первое место списка занял регион Большого Сочи. 

      При этом отмечается, что самую значительную часть туристов принимает Адлер, на курортах которого отдыхает до 40 процентов россиян.

      На втором  и третьем месте рейтинга находятся Анапа и Геленджик. Там россияне в среднем отдыхают от 7 до 10 ночей. 

      Курорты Крыма, по данным туроператоров, находятся лишь на 5 месте. Чаще всего российские туристы предпочитают посещать Ялту и Евпаторию, а также Феодосию и Коктебель. 

      Замыкают ТОП-10 рейтинга такие направления отдыха как: Кавказские минеральные воды, Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье, Туапсе, Калининград, Алтайский край и Урал. 

      13:12, 07 августа, 2017
      Новичок
      197
      0
      #отдых\n#Сочи\n#исследования\n#туристы\n#море

       

       

       

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