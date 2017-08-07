Ассоциация туроператоров представила самые популярные направления летнего туризма в России

Первую строчку рейтинга занял регион Большого Сочи.





Москва. АТОР опубликовала рейтинг самых популярных направлений внутреннего организованного туризма в России. Согласно данным исследования, первое место списка занял регион Большого Сочи.

При этом отмечается, что самую значительную часть туристов принимает Адлер, на курортах которого отдыхает до 40 процентов россиян.

На втором и третьем месте рейтинга находятся Анапа и Геленджик. Там россияне в среднем отдыхают от 7 до 10 ночей.

Курорты Крыма, по данным туроператоров, находятся лишь на 5 месте. Чаще всего российские туристы предпочитают посещать Ялту и Евпаторию, а также Феодосию и Коктебель.

Замыкают ТОП-10 рейтинга такие направления отдыха как: Кавказские минеральные воды, Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье, Туапсе, Калининград, Алтайский край и Урал.