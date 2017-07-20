В Госдуме России одобрили введение запрета на бесплатный провоз багажа

Правительственный законопроект был одобрен во втором чтении.

Москва. Госдума России одобрила во втором, основном, чтении инициативу о запрете провоза бесплатного багажа при невозвратных билетах. Если правительственный законопроект будет одобрен в третьем чтении, то стоимость авиабилета снизиться, пишет РБК.

Согласно документу, право перевозить багаж бесплатно сохранится у пассажиров, приобретающих возвратные билеты. Размер перевозимой клади останется на минимальной отметке в 10 килограмм. При этом перевозчик обязан будет информировать пассажира об условиях провоза багажа.

Отмечается, что компания-перевозчик получит право отказать пассажиру в воздушной перевозке в одностороннем порядке. Это может произойти только в том случае, если пассажир откажется оплатить провоз багажа.

Помимо этого сообщается, что согласно инициативе, перевозчик также сможет определить нормы бесплатного провоза ручной клади. Однако он должен руководствоваться правилами, утвержденными Росавиацией.

Закон, как уточняется в документе, может вступить в силу спустя 60 дней после официального опубликования. Поправки, вносимые данным законопроектом, должны быть внесены в Воздушный кодекс России.