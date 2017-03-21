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      Певица Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома-2»

      19:47, 21 марта, 2017
      Дарья Саушина
      19:47, 21 марта, 2017
      Дарья Саушина
      78
      0
      #телевидение\n#Дом-2
      Фото: ru.wikipedia.org
      78
      0

      Экс-солистку «Блестящих» пригласили продюсеры шоу.

      Москва. Команду ведущих телешоу «Дома-2» пополнит бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова. Как сообщает «ФедералПресс», первый выпуск с певицей уже отсняли. В эфире его можно увидеть в эти выходные.

      Ольгу Орлову на роль новой ведущей популярного телешоу пригласили продюсеры «Дома-2». Как признается певица, участвовать в проекте ей понравилось и теперь смотреть передачу она будет постоянно.

      Генеральный продюсер «Дома-2» Алексей Михайловский отмечает, что Орлова пополняет состав ведущих, но никого не заменяет.

      19:47, 21 марта, 2017
      Дарья Саушина
      78
      0
      #телевидение\n#Дом-2
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