Певица Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома-2»

Экс-солистку «Блестящих» пригласили продюсеры шоу.

Москва. Команду ведущих телешоу «Дома-2» пополнит бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова. Как сообщает «ФедералПресс», первый выпуск с певицей уже отсняли. В эфире его можно увидеть в эти выходные.

Ольгу Орлову на роль новой ведущей популярного телешоу пригласили продюсеры «Дома-2». Как признается певица, участвовать в проекте ей понравилось и теперь смотреть передачу она будет постоянно.

Генеральный продюсер «Дома-2» Алексей Михайловский отмечает, что Орлова пополняет состав ведущих, но никого не заменяет.