Обокравший церковь в Подмосковье мужчина напился кагора и уснул за алтарем

Пересветово. Московская область. Пьяного мужчину задержала полиция в храме села Пересветово Московской области. Гражданина подозревают в ограблении церкви, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону.

Как выяснилось, в руки правоохранителей попал ранее судимый 30-летний житель Забайкальского края. В момент задержания он прятался за алтарем.

Злоумышленник признался, что проник в храм, разбив стекло. Он забрал деньги, хранившиеся в церковной лавке и свечном ящике, а затем выпил найденные там же 2 бутылки кагора, используемого для причащения верующих. В нетрезвом виде правонарушитель уснул.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Дмитровский городской суд отправил мужчину под стражу.