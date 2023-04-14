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Обокравший церковь в Подмосковье мужчина напился кагора и уснул за алтарем

12:29, 14 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Обокравший церковь в Подмосковье мужчина напился кагора и уснул за алтарем
12:29, 14 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
59
0
#Московская область\n#церковь\n#кража\n#Пасха\n#вино\n#полиция\n#задержание
Фото: pxhere.com
59
0

Суд отправил мужчину под стражу.

Пересветово. Московская область. Пьяного мужчину задержала полиция в храме села Пересветово Московской области. Гражданина подозревают в ограблении церкви, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону.

Как выяснилось, в руки правоохранителей попал ранее судимый 30-летний житель Забайкальского края. В момент задержания он прятался за алтарем.

Злоумышленник признался, что проник в храм, разбив стекло. Он забрал деньги, хранившиеся в церковной лавке и свечном ящике, а затем выпил найденные там же 2 бутылки кагора, используемого для причащения верующих. В нетрезвом виде правонарушитель уснул.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Дмитровский городской суд отправил мужчину под стражу.

12:29, 14 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
59
0
#Московская область\n#церковь\n#кража\n#Пасха\n#вино\n#полиция\n#задержание