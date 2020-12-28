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Перед Новым годом телефонные мошенники начали по-новому обманывать россиян

16:40, 28 декабря, 2020
Евгений Кандаков
Перед Новым годом телефонные мошенники начали по-новому обманывать россиян
16:40, 28 декабря, 2020
Евгений Кандаков
139
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#Новый год\n#криминал\n#мошенничество\n#телефон\n#банки\n#вкладчики\n#вклады\n#мошенники
Фото: pixabay.com
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Теперь доверчивым гражданам предлагают открыть вклады с повышенной доходностью.

Москва. Телефонные мошенники переходят на новый способ кражи денег с банковских счетов. Как пишет Коммерсантъ, теперь злоумышленники пытаются сыграть на жадности своих жертв.
Суть схемы следующая: на телефонный номер поступает звонок, с клиентом того или иного банка говорит якобы его сотрудник. Он сообщает о новом вкладе с выгодной ставкой, информация о котором пока не выложена на сайт. Однако вклад уже можно открыть, перейдя по ссылке, адрес которой пересылается клиенту. Сайт фальшивый, хотя очень похож на реальный банковский. Вкладчик вводит свои логин и пароль, после чего остается без сбережений: деньги с его счета жулики сразу же переводят себе.
Перед Новым годом схема появилась не случайно: именно перед праздниками банки обычно проводят акции по привлечению средств граждан. В это время действительно можно открыть вклады с повышенной доходностью, чем и пользуются аферисты.
16:40, 28 декабря, 2020
Евгений Кандаков
139
0
#Новый год\n#криминал\n#мошенничество\n#телефон\n#банки\n#вкладчики\n#вклады\n#мошенники