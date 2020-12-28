Перед Новым годом телефонные мошенники начали по-новому обманывать россиян

Теперь доверчивым гражданам предлагают открыть вклады с повышенной доходностью.



Москва. Телефонные мошенники переходят на новый способ кражи денег с банковских счетов. Как пишет Коммерсантъ , теперь злоумышленники пытаются сыграть на жадности своих жертв.

Суть схемы следующая: на телефонный номер поступает звонок, с клиентом того или иного банка говорит якобы его сотрудник. Он сообщает о новом вкладе с выгодной ставкой, информация о котором пока не выложена на сайт. Однако вклад уже можно открыть, перейдя по ссылке, адрес которой пересылается клиенту. Сайт фальшивый, хотя очень похож на реальный банковский. Вкладчик вводит свои логин и пароль, после чего остается без сбережений: деньги с его счета жулики сразу же переводят себе.

Перед Новым годом схема появилась не случайно: именно перед праздниками банки обычно проводят акции по привлечению средств граждан. В это время действительно можно открыть вклады с повышенной доходностью, чем и пользуются аферисты.