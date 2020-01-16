Министра внутренних дел по Коми поймали на крупной взятке

К расследованию дела подключились оперативники ФСБ.



Сыктывкар. Республика Коми. Руководителя МВД по республике Коми задержали по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Согласно версии следствия, генерал-майор полиции может быть причастен к получению взятки в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным ведомства, следователям помогают сотрудники ФСБ. Совместно с ними проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, получение и закрепление доказательственной базы.

Добавим, МВД по Коми последнее время возглавлял Виктор Половников.