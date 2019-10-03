В Кемерово отец остановил женщину, укравшую его новорожденного сына из роддома

Возбуждено уголовное дело.

Кемерово. Кемеровская область. В Кемерово задержали женщину, которая украла из роддома младенца. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

Пропажа ребенка обнаружилась, когда отец новорожденного пришел навестить сына и жену. В поисках ребенка мужчина выбежал на улицу, где заметил подозрительную женщину. Она держала в руках младенца, завернутого в большую куртку.

Отец догнал злоумышленницу, забрал сына и вернулся в роддом. Женщине удалось скрыться.

Задержали подозреваемую на автовокзале города Ленинска-Кузнецкого, куда она приехала из Кемерово. Возбуждено уголовное дело о похищении человека.