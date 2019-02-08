В тесноте и обиде: СК расследует дело организаторов приюта, где обнаружили истощенных и обезвоженных стариков

Директор организации объявили в розыск.

Пермь. Пермский край. Следователи расследуют уголовное дело в отношении организаторов частного приюта «Надежда» для пожилых, где нашли истощенных и обезвоженных постояльцев. Об этом сообщила пресс-служба краевого СУ СК России.

По данным следствия, в Перми работал платный частный приют в течение 2018 года, расположенный в трехэтажном здании коттеджа. Управляли хозяйством ранее судимая за аналогичное преступление 57-летняя местная жительница, и её 36-летний знакомый.

Помещения дома не соответствовали требованиям, обслуживающий персонал состоял всего из 3 человек, не имеющих соответствующей квалификации, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

На момент ведомственной проверки в приюте проживали 12 человек, постоянно нуждающихся в уходе.

На сайте уполномоченныго по правам человека в Пермском крае разместили информацию, что из приюта госпитализировали пожилого мужчину в тяжелом состоянии.

«Выражаю признательность неравнодушию медицинских работников <…> сообщивших в правоохранительные органы о «тяжелом» пациенте. Благодаря этой информации были спасены жизни еще 11 бабушек и дедушек», - говорится на сайте.

Из них 4 человек госпитализировали, остальных перевели в другие соцучреждения.

Исполнительного директора объявили в розыск.

Пресс-служба регионального Роспотребнадзора сообщила, что в приюте не было нужного количества комнат, постояльцы жили по 5 человек в комнате.

Из-за отсутствия воды в помещениях не работали санузлы и душевые. Пищеблок располагался в подвале, не было суточного запаса продуктов, а та еда, что была неправильно хранилась.