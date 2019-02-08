В СК возбудили дело после смерти 6 рабочих в опрокинувшемся автобусе на Кузбассе

Еще 16 человек пострадали.

Междуреченск. Кемеровская область. На шахте «Распадская» в Кемеровской области с высоты 8 м упал рейсовый автобус, перевозивший рабочих. 6 человек скончались на месте, еще 16 получили травмы различной тяжести, сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

Авария произошла утром в пятницу, 8 февраля. Правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

На месте работает следственная группа совместно с представителем руководства компании.

Им предстоит выяснить был ли исправен автобус, перевозивший людей, проходил ли водитель медосвидетельствование перед выездом и другие подробности происшествия.

Случаем также заинтересовались в местной прокуратуре, где организовали проверку «по факту группового несчастного случая».

По данным ведомства, в аварии погибли 6 и пострадали 18 человек.