Глазов. Удмуртия. Супруги получили сильные ожоги в пожаре в Глазове. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Удмуртии.

Сообщение о пожаре в садоводческом товариществе «Труд» в Глазове поступило около 23:40 23 февраля. В экстренные службы позвонил хозяин дома.

Его супруга рассказала, что в тот вечер вернулась домой с работы и заметила, что в бане очень жарко. Баня находилась под общей шиферной кровлей с садовым домом, и печь, которая стояла в ней, отапливала весь дом. Чтобы остудить помещение, женщина оставила дверь бани открытой и легла спать. Ночью супруги услышали хлопок, а когда выбежали на улицу, увидели, что горит стена бани.

Когда огнеборцы начали ликвидировать пожар, произошла разгерметизация 50-литрового газового баллона. Это осложнило работу.

В результате дом и баня на площади 45 кв. м оказались уничтожены. Семья жила в этом доме круглый год.

Супруги пытались потушить огонь до приезда пожарных и сильно пострадали. Мужчина 1977 года рождения получил термические ожоги 60% тела, а у его жены 1976 года рождения оказалось обожжено 30% тела.

Предварительной причиной возгорания называют перекал печи в бане и разгерметизация газового баллончика от жары. Он использовался для растопки печи, и именно от его хлопка проснулись супруги.

Сотрудники МЧС предупреждают, что нельзя перетапливать печь, нужно постоянно следить за её температурой и не следует использовать для растопки легковоспламеняющиеся жидкости.