Ижевск. Удмуртия. В Ижевске утром 19 октября пьяный водитель сбил пятерых пешеходов. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло в 10:00 на улице Удмуртской около остановки «Радиозавод». 23-летний водитель «Фольксваген Пассат» не справился с управлением и сбил пятерых пешеходов: 15-летнего юношу, девочек 9 и 12 лет, 38 и 73- летних женщин. После он въехал в светофор.

«Стоит отметить, что водитель легкового автомобиля права управления не имел, находился в состоянии опьянения. Нетрезвый собственник транспортного средства также находился в салоне автомобиля», — говорится в сообщении.

В результате аварии все пешеходы получили травмы различной степени тяжести.

В Минздраве Удмуртии рассказали, что пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, один взрослый госпитализирован, несовершеннолетние находятся под амбулаторным наблюдением.

В отношении виновников аварии составлены административные материалы, автомобиль помещён на штрафстоянку.

Напомним, 7 октября в Ижевске на перекрёстке Удмуртской и Кирова произошло ДТП, в котором погибли четыре человека.