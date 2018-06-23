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СМИ: актрису Анну Ардову госпитализировали в Москве

18:00, 23 июня, 2018
Александра Бобрович
18:00, 23 июня, 2018
Александра Бобрович
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#культура\n#СМИ\n#Москва\n#актеры\n#знаменитости\n#происшествие\n#больница
Фото: twitter.com
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Предположительно, вмешательство хирургов потребовалось ей из-за болезни почек.

Москва. Актрису Анну Ардову госпитализировали в Москве. Ряд российских СМИ утверждает, что известная артистка перенесла операцию в ночь на субботу, 23 июня, пишет Росбалт.  

Предположительно, вмешательство хирургов потребовалось ей из-за болезни почек. Однако, отмечает издание, позднее театр им. Маяковского (в чью труппу входит акриса) опроверг эту информацию.  

По словам представителя пресс-службы театра, Анна Ардова легла в одну из московских клиник на плановое лечение.  

Напомним, Анна Ардова – известная российская актриса. Зрителям она известна по съемкам в ситкоме «Одна за всех», ролям в фильмах и сериалах: «Последний из Магикян» и «Высоцкий. Спасибо, что живой». Также на протяжении своей карьеры вело программу «Форт Боярд» на Первом канале.

18:00, 23 июня, 2018
Александра Бобрович
858
0
#культура\n#СМИ\n#Москва\n#актеры\n#знаменитости\n#происшествие\n#больница

 

 

 


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