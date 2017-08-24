В Минкультуры России прошли допросы по «делу Серебренникова»

Об этом сообщил глава ведомства Владимир Мединский.

Москва. В Министерстве культуры прошел ряд допросов, связанных с делом о мошенничестве режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Мединский в интервью Би-би-си, пишет РБК.

По словам министра культуры, следственные органы вызвали на допрос сотрудников департамента государственной поддержки искусства и народного творчества. Правоохранителей интересовала личность и должность того, кто подписывал документы о выделении бюджетных средств на продвижение театрального проекта режиссера.

Отмечается, что в настоящее время вопросов к ведомству у следователей не осталось.

Напомним, ранее стало известно, что режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении 68 млн рублей, поместили под домашний арест. Ограничение свободы продлится до 19 октября.