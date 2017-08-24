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      В Минкультуры России прошли допросы по «делу Серебренникова»

      11:45, 24 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      11:45, 24 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      31
      0
      #культура\n#обыски\n#театр\n#мошенничество\n#допросы\n#скандал
      Фото: twitter.com
      31
      0

      Об этом сообщил глава ведомства Владимир Мединский.

      Москва. В Министерстве культуры прошел ряд допросов, связанных с делом о мошенничестве режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Мединский в интервью Би-би-си, пишет РБК

      По словам министра культуры, следственные органы вызвали на допрос сотрудников департамента государственной поддержки искусства и народного творчества. Правоохранителей интересовала личность и должность того, кто подписывал документы о выделении бюджетных средств на продвижение театрального проекта режиссера. 

      Отмечается, что в настоящее время вопросов к ведомству у следователей не осталось. 

      Напомним, ранее стало известно, что режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении 68 млн рублей, поместили под домашний арест. Ограничение свободы продлится до 19 октября. 

      11:45, 24 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      31
      0
      #культура\n#обыски\n#театр\n#мошенничество\n#допросы\n#скандал

       

       

       

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