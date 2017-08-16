Родители «пьяного мальчика» из Балашихи отказались от эксгумации тела

Как сообщил адвокат семьи, экспертиза, скорее всего, не приведет к результату.

Москва. Родители Алёши Шимко, сбитого в подмосковной Балашихе отказались от эксгумации тела мальчика. Как сообщил адвокат семьи, гарантии того, что процедура изъятия тела и повторная экспертиза может привести к какому-то результату, нет, и подвергать близких погибшего такому психологическому испытанию излишне, пишут Известия.ру.

Ранее в деле о «пьяном мальчике» появились новые детали: отец ребенка Роман Шимко был признан потерпевшим по делу о халатности и по факту ДТП. 31-летняя жительница Подмосковья Ольга Алисова, сбившая Алёшу Шимко, признала, что совершила наезд, однако продолжала отрицать, что в это время пользовалась мобильным телефоном.

В настоящее время она находится под арестом, а ее адвокаты подали ходатайство о том, что данные экспертиз противоречат картине ДТП.

Напомним, трагедия произошла 23 апреля во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино в Балашихе. Шестилетний Алёша Шимко погиб под колёсами машины, экспертиза выявила в его крови 2,7 промилле алкоголя, что вызвало огромный общественный резонанс.