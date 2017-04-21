Количество жертв теракта в питерском метро увеличилось до 16 человек

В больнице НИИ Джанелидзе скончалась женщина 1960 года рождения.

Санкт-Петербург. Общее количество погибших в результате теракта в метро Санкт-Петербурга возросло до 16 человек, включая смертника. В пятницу, 21 апреля, скончалась женщина 1960 года рождения, сообщила на своей странице в «Твиттере» вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.

«21.04.2017 в НИИ Джанелидзе в 06:05, находясь в крайне тяжелом состоянии, скончалась женщина 1960 г.р., пострадавшая в теракте 03.04.2017», - говорится в сообщении.

3 апреля прогремел взрыв на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате теракта более 50 человек получили ранения.

20 апреля сотрудники ФСБ выяснили, кто является заказчиком преступления.