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      Количество жертв теракта в питерском метро увеличилось до 16 человек

      12:10, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      12:10, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      168
      0
      #метро\n#теракт\n#смерть\n#Питер\n#жертвы\n#пострадавшие
      Фото: twitter.com/Vnechay
      168
      0

      В больнице НИИ Джанелидзе скончалась женщина 1960 года рождения.

      Санкт-Петербург. Общее количество погибших в результате теракта в метро Санкт-Петербурга возросло до 16 человек, включая смертника. В пятницу, 21 апреля, скончалась женщина 1960 года рождения, сообщила на своей странице в «Твиттере» вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.

      «21.04.2017 в НИИ Джанелидзе в 06:05, находясь в крайне тяжелом состоянии, скончалась женщина 1960 г.р., пострадавшая в теракте 03.04.2017», - говорится в сообщении.

      3 апреля прогремел взрыв на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате теракта более 50 человек получили ранения. 

      20 апреля сотрудники ФСБ выяснили, кто является заказчиком преступления.

      Анна Митянина on Twitter

      21.04.2017 в НИИ Джанелидзе в 06:05, находясь в крайне тяжёлом состоянии, скончалась женщина 1960 г.р., пострадавшая в теракте 03.04.2017

      12:10, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      168
      0
      #метро\n#теракт\n#смерть\n#Питер\n#жертвы\n#пострадавшие
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