ФСБ установила заказчика теракта в питерском метро

Об этом сообщил глава Службы Александр Бортников.

Москва. ФСБ России выяснила, кто является заказчиком теракта в метро Санкт-Петербурга. Об этом стало известно со слов главы спецслужбы Александра Бортникова, сообщает телеканал «РЕН ТВ».

«Практически установлен. Да, да, установлен», - ответил Бортников.

3 апреля, около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв. В результате теракта пострадали более 50 человек, 15 погибли.

17 апреля сотрудники ФСБ задержали 26-летнего организатора теракта Аброра Азимова.