  • $ 56.18 ↑
  • € 60.26 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      ФСБ установила заказчика теракта в питерском метро

      14:16, 20 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      14:16, 20 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      226
      0
      #ФСБ\n#взрыв\n#теракт\n#преступность\n#Питер
      Фото: instagram.com/podslushano_kupchino/
      226
      0

      Об этом сообщил глава Службы Александр Бортников.

      Москва. ФСБ России выяснила, кто является заказчиком теракта в метро Санкт-Петербурга. Об этом стало известно со слов главы спецслужбы Александра Бортникова, сообщает телеканал «РЕН ТВ».

      «Практически установлен. Да, да, установлен», - ответил Бортников.

      3 апреля, около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв. В результате теракта пострадали более 50 человек, 15 погибли.

      17 апреля сотрудники ФСБ задержали 26-летнего организатора теракта Аброра Азимова.

      14:16, 20 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      226
      0
      #ФСБ\n#взрыв\n#теракт\n#преступность\n#Питер
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа