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В России разработали вакцину от ротавируса

15:30, 11 сентября, 2022
Анна Торхова
В России разработали вакцину от ротавируса
15:30, 11 сентября, 2022
Анна Торхова
46
0
#Россия\n#Роспотребнадзор\n#вакцинация
Фото: unsplash.com
46
0

В производство ее планируют запустить в 2023 году.

Ростов-на-Дону. Ростовская область. Первую в России вакцину от ротавируса разработали ученые в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора России в соцсети «ВКонтакте».

Пока ведутся клинические испытания, однако уже в 2023 году перпарат планируют запустить в массовое производство.

В Роспотребнадзоре напоминают, что чаще всего ротавирусом болеют дети до 2 лет. При заражении у человека повышается температура, возникает слабость, сильные боли в животе и рвота, после чего и диарея. Основная опасность инфекции — в обезвоживании организма.

15:30, 11 сентября, 2022
Анна Торхова
46
0
#Россия\n#Роспотребнадзор\n#вакцинация