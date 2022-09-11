В России разработали вакцину от ротавируса

Ростов-на-Дону. Ростовская область. Первую в России вакцину от ротавируса разработали ученые в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора России в соцсети «ВКонтакте».

Пока ведутся клинические испытания, однако уже в 2023 году перпарат планируют запустить в массовое производство.

В Роспотребнадзоре напоминают, что чаще всего ротавирусом болеют дети до 2 лет. При заражении у человека повышается температура, возникает слабость, сильные боли в животе и рвота, после чего и диарея. Основная опасность инфекции — в обезвоживании организма.