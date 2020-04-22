Дети разносят коронавирус дольше взрослых, сообщили в Роспотребнадзоре

В то же время сами малыши болеют COVID-19, как правило, в легкой форме.



Москва. Дети могут значительно дольше, чем взрослые, заражать окружающих COVID-19. Об этом сообщает РенТВ со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, заболевание у юных пациентов протекает легче. В то же время они более длительное время остаются носителями коронавируса, заявил специалист.

Что касается летальных исходов COVID-19, то большинство из них отмечено у тех детей, которые имели серьезные сопутствующие заболевания, подчеркнул Александр Горелов.