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90-60-90: В Минздраве обсудят идею штрафов за недостаточно стройную талию

15:03, 18 февраля, 2019
Дарья Снидкова
15:03, 18 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#Роспотребнадзор\n#штрафы\n#Москва\n#Вероника Скворцова\n#Минздрав России\n#ожирение
Фото: PxHere
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В Роспотребнадзоре ссылаются на аналогичный опыт Японии.

Москва. В России задумались измерять талию сотрудников, опираясь на опыт Японии. Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова «Известиям», в азиатской стране мужчинам запрещено законом иметь талию более 90 см, женщинам - более 80 см.

В противном случае, предприятию грозит штраф до 19 млн долларов, а работнику - регулярные посещения сеансов консультирования. Попова заявила, что подобный опыт можно внедрить и в России для борьбы с ожирением.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала «Интерфаксу», что такой способ еще не обсуждался в ведомстве.

«Особые моменты, связанные с производственным здоровьем, с министерством пока не обсуждались. Обязательно обсудим», - сказала она.

По словам Скворцовой, измерение талии – «обычная часть физикального осмотра человека, чтобы определить индекс массы тела».

15:03, 18 февраля, 2019
Дарья Снидкова
142
0
#Роспотребнадзор\n#штрафы\n#Москва\n#Вероника Скворцова\n#Минздрав России\n#ожирение

 

 

 


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