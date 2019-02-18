90-60-90: В Минздраве обсудят идею штрафов за недостаточно стройную талию

В Роспотребнадзоре ссылаются на аналогичный опыт Японии.

Москва. В России задумались измерять талию сотрудников, опираясь на опыт Японии. Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова «Известиям», в азиатской стране мужчинам запрещено законом иметь талию более 90 см, женщинам - более 80 см.

В противном случае, предприятию грозит штраф до 19 млн долларов, а работнику - регулярные посещения сеансов консультирования. Попова заявила, что подобный опыт можно внедрить и в России для борьбы с ожирением.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала «Интерфаксу», что такой способ еще не обсуждался в ведомстве.

«Особые моменты, связанные с производственным здоровьем, с министерством пока не обсуждались. Обязательно обсудим», - сказала она.

По словам Скворцовой, измерение талии – «обычная часть физикального осмотра человека, чтобы определить индекс массы тела».